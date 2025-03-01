В России с 1 марта изменились правила оплаты отгулов

Неиспользованные дни отдыха при увольнении должны быть компенсированы С 1 марта в России изменились правила оплаты отгулов, согласно документу «О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации», опубликованному на сайте правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии