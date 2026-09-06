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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Спартака» 1 победа в 6 последних матчах с «Динамо» – сегодня проиграли 1:2 в РПЛ

«Спартак» уступил «Динамо» (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк  РПЛ .  В последних шести очных матчах « Спартак » одержал лишь одну победу над бело-голубыми (1:0 в FONBET Кубке России в прошлом сезоне).

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