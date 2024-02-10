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Диетолог назвал импульсивность признаком склонности к пищевой зависимости

Диетолог назвал импульсивность признаком склонности к пищевой зависимости

У импульсных людей чаще развивается пищевая зависимость.Диетолог Майкл Мосли рассказал Daily Mail о том, что гены, которые делают людей предрасположенными к зависимостям, связаны с выделением дофамина в мозге.

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