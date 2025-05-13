Как Петербург отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Парад Праздник начался с военного парада. По Дворцовой площади прошли военнослужащие Санкт‑Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа, сотрудники Росгвардии, курсанты военных вузов, академий Минобороны РФ, академии Росгвардии, университетов МЧС и МВД России, юнармейцы, нахимовцы, суворовцы и кадеты.
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