Диетолог Соломатина назвала спасающий от тяжести в животе продукт

На этом кисломолочном продукте можно устраивать разгрузочные дни, но не более одного раза в неделю. Когда вы ощущаете переедание после большого застолья с шашлыками, рекомендуется разделить литр кефира на несколько частей и выпить в течение дня.
На этом кисломолочном продукте можно устраивать разгрузочные дни, но не более одного раза в неделю. Когда вы ощущаете переедание после большого застолья с шашлыками, рекомендуется разделить литр кефира на несколько частей и выпить в течение дня.
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