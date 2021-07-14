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Диетолог Соломатина назвала спасающий от тяжести в животе продукт

Диетолог Соломатина назвала спасающий от тяжести в животе продукт

На этом кисломолочном продукте можно устраивать разгрузочные дни, но не более одного раза в неделю. Когда вы ощущаете переедание после большого застолья с шашлыками, рекомендуется разделить литр кефира на несколько частей и выпить в течение дня.

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