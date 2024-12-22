Дело возбудили в Абхазии после стрельбы в парламенте

Депутат Адгур Харазия, открывший стрельбу в парламенте Абхазии, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, Харазии вменяются убийство и покушение на убийство.
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