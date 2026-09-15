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Аргументы недели

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Британия веками строила казну на работорговле

Британия веками строила казну на работорговле

«The Guardian» обнародовала материалы исследования регистров британских рабовладельцев с 1560-х годов до отмены рабства в 1807 году.

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