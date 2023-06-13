smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Хватит чушь молоть. Автор хоть раз колодец видел ?За колодец на дач...
  • tsan tsan
    Заявления делает, словно обезьяна с гранатой. Хорошо, что запал хозяин забрал.Лукашенко о приме...
  • Ole Ole
    Несколько дальновидных французов ещё осталисьЭто явный удар по...

Bloomberg: Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на встрече 14 июня

Bloomberg: Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на встрече 14 июня

Анкара вряд ли одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между альянсом и Швецией, которые пройдут 14 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх