Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

Поздравление с 23 февраля Беглов опубликовал в своем телеграм-канале. "В этот день особенно отчетливо видишь связь между представителями разных поколений, объединенных любовью к Родине и готовностью защитить ее.
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