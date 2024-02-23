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Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

Поздравление с 23 февраля Беглов опубликовал в своем телеграм-канале. "В этот день особенно отчетливо видишь связь между представителями разных поколений, объединенных любовью к Родине и готовностью защитить ее.

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