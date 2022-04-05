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Небензя: Зеленский в Буче подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны

Небензя: Зеленский в Буче подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что произошедшее в городе Буча в Киевской области стало операцией властей Украины, а финансировали ее западные спонсоры.

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