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Царьград

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Власти Ямала объявили беспилотную угрозу и призвали сохранять спокойствие

Власти Ямала объявили беспилотную угрозу и призвали сохранять спокойствие

В Ямало-Ненецком автономном округе и соседних регионах объявлена угроза от беспилотников. Правительство региона призвало жителей оставаться в помещении и держаться подальше от окон, подчеркнув важность спокойствия в актуальной ситуации.

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