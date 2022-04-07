Петербургские театры проведут бесплатные мероприятия для беженцев из ДНР и ЛНР

Петербургские театры присоединились к акции «Открытый занавес» Минкультуры России, в рамках которой по всей стране пройдут бесплатные мероприятия для членов молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей и беженцев из ДНР и ЛНР.
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