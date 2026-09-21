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В Петербурге мигрантам могут запретить работать в магазинах и парикмахерских

В Петербурге мигрантам могут запретить работать в магазинах и парикмахерских

В Петербурге хотят расширить ограничения на работу для трудовых мигрантов. Иностранцам могут запретить трудоустройство в магазинах, парикмахерских и фитнес-клубах.

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