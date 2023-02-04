Аргументы недели

98 547 подписчиков

США перевели Украине 5 млн долларов, конфискованные у российского бизнесмена Малофеева

США перевели Украине 5 млн долларов, конфискованные у российского бизнесмена Малофеева

Соединенные Штаты перевели Украине 5 млн долларов, которые были конфискованы у отечественного предпринимателя Константина Малофеева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх