Гавайский депутат Гарсия назвал "пощечиной" визит Байдена на острова

Жители Гавайев негативно восприняли визит президента США Джо Байдена в островной штат после серии масштабных пожаров, заявил лидер республиканского меньшинства в палате представителей регионального парламента Даймонд Гарсия, передает Fox News.
Жители Гавайев негативно восприняли визит президента США Джо Байдена в островной штат после серии масштабных пожаров, заявил лидер республиканского меньшинства в палате представителей регионального парламента Даймонд Гарсия, передает Fox News.
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