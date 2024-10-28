Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Успехи России. Харрис призналась: «Мы как нация задаем стандарт всему миру»

Успехи России. Харрис призналась: «Мы как нация задаем стандарт всему миру»

Камала Харрис, возможный будущий президент США, неожиданно расслабилась во время интервью – и просто «сдала базу», что называется! Раньше Америку приходилось обвинять в том, что она пытается установить мировую диктатору и править всей планетой как император Палпатин, а в Вашингтоне оправдывались: мол, это не так, мы уважаем суверенитет, международное право, то да сё… И тут – Камала Харрис просто напрямую всё высказала, что более мудрые политики из США отрицали и всячески камуфлировали годами.

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