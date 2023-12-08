Центр на Учинской приглашает детей приготовить имбирные пряники

Жителей Дмитровского района приглашают посетить 23 декабря на мастер-класс по изготовлению новогодней сладости, а именно имбирного пряника, в центре творчества “Гермес”, сообщила администрация учреждения.
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