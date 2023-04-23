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Захарова посоветовала странам Запада «снять исподнее» после призыва замглавы МИД Украины Мельника пересечь все «красные линии»

Захарова посоветовала странам Запада «снять исподнее» после призыва замглавы МИД Украины Мельника пересечь все «красные линии»

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова рекомендовала западным странам «снять исподнее» после призыва заместителя руководителя министерства иностранных дел Украины Андрея Мельника пересечь все «красные линии».

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