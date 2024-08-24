Игры для развития мелкой моторики

Воспитатель Ня и Кафа подскажут, как весело потренировать маленькие ручки! 123RF/legion-media.ru Мелкая моторика — это движения и координация мелких мышц тела, обычно рассматриваемые как работа пальцев рук.
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