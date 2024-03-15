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Добрый Мир

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Ограбление века: в США перетекает немецкий капитал и инвестиции

Ограбление века: в США перетекает немецкий капитал и инвестиции

© pexels / Karolina Grabowska3 марта 296 прочитали Несколько американских дискриминационных законов, нарушающих нормы ВТО, начали давать  плоды и показали отличный результат.

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Комментарии
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Лев Добрый
Воля хозяина и есть ЗАКОН для подчинённого!🤠👍👈😜😎
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