Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

С 1 сентября в России вступают в силу единые требования к установке комплексов фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.
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