Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

Политика как она есть

С 1 сентября в России вступают в силу единые требования к установке комплексов фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.