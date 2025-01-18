НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропаганд...

Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропаганд...

Даниэль Вавра ответил на критику того, что в Kingdom Come Deliverance 2 есть woke-пропагандаKingdom Come Deliverance 2 недавно вызвала много обсуждений в социальных сетях и на YouTube, многие игроки утверждали, что игра стала woke, потому что содержала ЛГБТ-контент, запрещенный в Саудовской Аравии за романтическую сцену между людьми одного… источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх