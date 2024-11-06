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Индонезия запретила продажу iPhone 16 до выполнения требований по местному производству

Индонезия запретила продажу iPhone 16 до выполнения требований по местному производству

Индонезийское министерство промышленности объявило о запрете на продажу новых смартфонов iPhone 16 в стране, пока Apple не выполнит требование о наличии в устройствах по меньшей мере 40% компонентов, произведенных в Индонезии.

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