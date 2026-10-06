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Царьград

7 636 подписчиков

VK запускает таргетированную рекламу в MAX для предпринимателей

VK запускает таргетированную рекламу в MAX для предпринимателей

Предприниматели смогут запускать таргетированную рекламу в каналах MAX через кабинет VK Рекламы. Сервис доступен для аудиторий от 1000 подписчиков, предлагаются текстовые и визуальные форматы.

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