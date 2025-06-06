Масштабная атака ВСУ в ночь на 6 июня потрясла пять областей России

Российские регионы столкнулись с масштабной волной украинских атак на гражданскую инфраструктуру: за последние сутки зафиксированы подрывы железнодорожных путей в двух областях и массированные атаки беспилотников на промышленные объекты.
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