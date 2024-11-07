Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России, пишет 7 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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