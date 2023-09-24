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«Вспоминания Васильева о коллегах по сериалу «Сваты»: Артемьева и ее необычные розыгрыши»

«Вспоминания Васильева о коллегах по сериалу «Сваты»: Артемьева и ее необычные розыгрыши»

С народным артистом РФ Анатолием Васильевым aif.ru встретился в Кирове, где актер стал почетным гостем Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах» и сыграл в спектакле «Семейный ужин в половине второго».

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