«Вспоминания Васильева о коллегах по сериалу «Сваты»: Артемьева и ее необычные розыгрыши»

С народным артистом РФ Анатолием Васильевым aif.ru встретился в Кирове, где актер стал почетным гостем Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах» и сыграл в спектакле «Семейный ужин в половине второго».