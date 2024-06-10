Лучший ресторан мира 2024 года: Испания продолжает удивлять вкусом

<p>Вновь подтверждено, что Испания остается мировым гастрономическим центром. После объявления списка 50 лучших ресторанов мира на 2024 год, все сомнения о том, что именно эта страна является лидером кулинарного искусства были развеяны.
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