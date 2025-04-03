Генсек НАТО опроверг информацию о выводе войска США из Европы: «Это всего лишь слухи»

НАТО остается прочным, как и приверженность Соединенных Штатов альянсу, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на растущую обеспокоенность возможным выводом американских войск из Европы при администрации президента Дональда Трампа, пишет Politico, цитируемое digi24.