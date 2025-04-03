Генсек НАТО опроверг информацию о выводе войска США из Европы: «Это всего лишь слухи»

НАТО остается прочным, как и приверженность Соединенных Штатов альянсу, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на растущую обеспокоенность возможным выводом американских войск из Европы при администрации президента Дональда Трампа, пишет Politico, цитируемое digi24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии