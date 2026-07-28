МЧС: на Калужскую область надвигаются ливни, грозы, град и сильный ветер

ГУ МЧС России по Калужской области опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. По данным Калужского центра по гидрометеорологии, с 13:00 28 июля и до конца суток, а также в течение всего дня 29 июля местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град.