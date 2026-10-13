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Калуга-поиск

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Из бюджета помочь нельзя: Денисов пообещал вложить личные деньги в спасение собак из горе-приюта

Из бюджета помочь нельзя: Денисов пообещал вложить личные деньги в спасение собак из горе-приюта

Глава Калуги Дмитрий Денисов на планёрке в городской администрации впервые публично прокомментировал скандал вокруг псевдоприюта "Остров надежды", где сотни измученных собак и кошек годами содержались в ужасающих условиях.

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