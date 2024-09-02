«Начало конца Зеленского»: на Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинскую армию, из-за чего российские войска смогли нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте, приближая конец киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии