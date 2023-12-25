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«Значительные стратегические последствия»: в западной прессе оценили потерю ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG

«Значительные стратегические последствия»: в западной прессе оценили потерю ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG

Crotale NGМинобороны России заявило об уничтожении состоящих на вооружении ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG в ходе нанесения удара по аэродрому Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области.

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