«Значительные стратегические последствия»: в западной прессе оценили потерю ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG

Crotale NGМинобороны России заявило об уничтожении состоящих на вооружении ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG в ходе нанесения удара по аэродрому Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области.
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