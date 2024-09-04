В Невском районе Петербурга жителей напугал громкий хлопок

Рассказываем, что известно о громком звуку в Невском районе Санкт-Петербурга.В Невском районе Петербурга вечером вторника, 3 сентября, жители слышали странный хлопок в районе дома №30, пишет "Фонтанка".
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