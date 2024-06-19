Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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И хочется, и колется, и Байден не велит

И хочется, и колется, и Байден не велит

Поводом для очередных размышлений о судьбе Европы после отказа от сотрудничества с Россией стала новость о том, что «впервые с сентября 2022 года доля российского газа в объеме импорта в Европу превысила поставки топлива из США».

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