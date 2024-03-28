Пугачева вышла на связь после теракта в Crocus City Hall: «Прости!!!»

Алла Борисовна не оставила ни единого поста после событий, которые произошло в Crocus City Hall. Это безусловно задело многих россиян, которые обожали ее творчество и слушали песни Примадонны целыми семьями и поколениями.
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