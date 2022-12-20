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Лариса Долина рассказала, что перенесший операцию на ноге Басков выздоравливает

Лариса Долина рассказала, что перенесший операцию на ноге Басков выздоравливает

Она отметила, что артист уже приступил к работе, хоть и ограничен в передвижениях. Фото: из открытых источников Народная артистка РФ 67-летняя Лариса Долина заявила, что 46-летний певец Николай Басков, перенесший операцию на ноге, идет на поправку.

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