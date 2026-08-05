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ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву: что известно

ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву: что известно

Украинские власти сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву. По их данным, в результате атаки в нескольких районах столицы возникли возгорания, были повреждены промышленные объекты, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, сообщает "Лента.

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