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Заместитель председателя Государственной Думы провел заседание рабочей группы по сотрудничеству с Китаем

Заместитель председателя Государственной Думы провел заседание рабочей группы по сотрудничеству с Китаем

На последнем заседании рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных Представителей Китайской Народной Республики был проведен анализ законодательных положений, касающихся иностранного законодательства и защиты государственной безопасности.

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