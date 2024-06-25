Заместитель председателя Государственной Думы провел заседание рабочей группы по сотрудничеству с Китаем

На последнем заседании рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных Представителей Китайской Народной Республики был проведен анализ законодательных положений, касающихся иностранного законодательства и защиты государственной безопасности.
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