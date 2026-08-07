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«Флит лизинг» приобрел бывшую «дочку» Mercedes-Benz в России

«Флит лизинг», входящий в группу «Инсайт лизинг», приобрел у «Автодома» 100% долей «МБ рус финанс», ранее принадлежавшего структурам немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России, сообщил представитель компании.

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