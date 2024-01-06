Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом, отходящим от наркоза

Украинский экономист Алексей Кущ сообщил, что финансовая помощь Украине от стран Запада стала "анестезией" для государства, и без постоянной поддержки она встретится с "самыми разрушительными процессами", передает РИА Новости.
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