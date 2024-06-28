Колокольцев указал казахстанскому коллеге на примеры терроризма Запада

t.me/МВД МЕДИА Глава МВД России Владимир Колокольцев указал своему казахстанскому коллеге Ержану Саденову на примеры терроризма Запада, вспомнив удар ВСУ по Севастополю и теракт в Дербенте, сообщила пресс-служба ведомства.
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