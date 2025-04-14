NHB: цифровые технологии защищают мозг от слабоумия в преклонном возрасте

Американские ученые из Университета Бейлора и Техасском университете в Остине опровергли представления о том, что активное использование цифровых устройств в преклонном возрасте может способствовать развитию деменции.
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