️Трамп планирует провести встречу с Зеленским на следующей неделе, - заявление президента США ️На встрече Трамп с Зеленским обсудят природные ископаемые Украины и окончание войны, — заявил Президент США Он заявил, что его администрация хочет "защитить подземные ресурсы Украины".