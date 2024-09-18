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Всё о женщинах

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  • сергей скворцов
    какая чушь5 претензий мужчи...
  • ММ
    20- да они еще трахаться не умеют!5 претензий мужчи...
  • soylosan
    Доноры вместо родителей, искусственное вынашивание, воспитание для пользы обществу. И почему мне кажется, что это буд...Женщины больше не...

5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

Еще лет 10-15 назад многие возрастные мужчины любили помечтать вслух о юных девицах. Они постоянно сравнивали 20-летних упругих красоток с увядающими дамами 40+, и не находили никаких аргументов в пользу последних.

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Комментарии
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М
ММ
20- да они еще трахаться не умеют!
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12 час.
сергей скворцов
какая чушь
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9 час.

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