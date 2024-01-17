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Русская весна

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Взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ВИДЕО)

Взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ВИДЕО)

В ночь на 17 января силами ПВО над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 7 ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА — таковы данные Минобороны.

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