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Как в России продают доли в квартирах и почему это вызывает столько конфликтов

Разделение квартиры на доли в результате бракоразводного процесса, вступления в наследство или других правообразующих фактов часто становится причиной конфликтов между сособственниками: от бытовых, когда владельцы долей не могут ужиться друг с другом на одной жилплощади, до правовых, когда встает вопрос о продаже части жилья.

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