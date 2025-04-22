Как в России продают доли в квартирах и почему это вызывает столько конфликтов

Разделение квартиры на доли в результате бракоразводного процесса, вступления в наследство или других правообразующих фактов часто становится причиной конфликтов между сособственниками: от бытовых, когда владельцы долей не могут ужиться друг с другом на одной жилплощади, до правовых, когда встает вопрос о продаже части жилья.