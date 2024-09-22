Кравцов: санкции против школьников из РФ говорят об истинном лице их авторов

Запрет выступать для школьников из РФ с российским флагом на международных олимпиадах — это попытка Запада сломить Россию, оказав давление на детей, уверен министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.
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