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Кравцов: санкции против школьников из РФ говорят об истинном лице их авторов

Кравцов: санкции против школьников из РФ говорят об истинном лице их авторов

Запрет выступать для школьников из РФ с российским флагом на международных олимпиадах — это попытка Запада сломить Россию, оказав давление на детей, уверен министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

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Evgenija Palette
Посмотрите на этого дебила... Хочется его по головке погладить...
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