ВС РФ дроном уничтожили автомобиль с боевиками ВСУ в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В приграничном районе Курской области российские военнослужащие с помощью беспилотника, управляемого с видом от первого лица (FPV-дрона) уничтожили автомобиль, перевозивший боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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