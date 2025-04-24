Интерактивный субботник: в Петербурге 26 апреля пройдет День благоустройства

Во всех районах города для петербуржцев проведут спортивные соревнования, экоквесты, лекции и мастер-классы Все мероприятия этого дня посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии